Найди что не правильно у белочки было десять золотых орешков и серебряных на 5 мен??ше сколько золотых орешков было белочки

Математика

Найди что не правильно у белочки было десять золотых орешков и серебряных на 5 мен??ше сколько золотых орешков было белочки

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