Найди что не правильно у белочки было десять золотых орешков и серебряных на 5 мен??ше сколько золотых орешков было белочки

Математика
Найди что не правильно у белочки было десять золотых орешков и серебряных на 5 мен??ше сколько золотых орешков было белочки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В вопросе неправильно - нужно серебряных.
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