Найди что не правильно у белочки было десять золотых орешков и серебряных на 5 мен??ше сколько золотых орешков было белочки
Математика
Найди что не правильно у белочки было десять золотых орешков и серебряных на 5 мен??ше сколько золотых орешков было белочки
Ответ(ы):
Гость:
В вопросе неправильно - нужно серебряных.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Физика
Два тела движутся навстречу друг другу по гладкой горизонтальной поверхности в и??ерциальной системе отсчета масса одного тела равна 3 кг модуль ег...