Сочинение на тему "Почему рассказ назван "После бала" , а не "Отец и дочь"?
Литература
Сочинение на тему "Почему рассказ назван "После бала" , а не "Отец и дочь"?
Ответ(ы):
Гость:
Первоначально рассказ имел несколько черновых названий: «Рассказ о бале и сквозь строй», «Дочь и отец», «А вы говорите…». Как вы думаете, почему писатель остановился на названии «После бала»? Вспомним слова героя рассказа, Ивана Васильевича: «Вся жизнь переменилась от одной ночи, или, скорее, утра». Главное в рассказе то, что произошло рано утром, после бала: повествователь увидел, как истязают солдата, причем командовал казнью отец его возлюбленной.
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