Время глагола стали просто чтоб задать вопрос
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Время глагола стали просто чтоб задать вопрос
Ответ(ы):
Гость:
Стали( что сделали?) прошедшее время
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