2КЛАСС задача....Петя сыграл в шахматном турнире 15 партий.из них 8 выиграл,2 проиграл,остальные сыграл в ничью.Сколько партий Петя сыграл вничью? Запиши решение задачи разными способами по действиям.

Математика

2КЛАСС задача....Петя сыграл в шахматном турнире 15 партий.из них 8 выиграл,2 проиграл,остальные сыграл в ничью.Сколько партий Петя сыграл вничью? Запиши решение задачи разными способами по действиям.

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