2КЛАСС задача....Петя сыграл в шахматном турнире 15 партий.из них 8 выиграл,2 проиграл,остальные сыграл в ничью.Сколько партий Петя сыграл вничью? Запиши решение задачи разными способами по действиям.
Математика
2КЛАСС задача....Петя сыграл в шахматном турнире 15 партий.из них 8 выиграл,2 проиграл,остальные сыграл в ничью.Сколько партий Петя сыграл вничью? Запиши решение задачи разными способами по действиям.
Ответ(ы):
Гость:
1) 15 - 8 = 7 7 - 2 = 5 2) 8 + 2 = 10 15 - 10 = 5
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