Сколько немецких дивизий было уничтожено с 19 ноября по 2 февраля
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Сколько немецких дивизий было уничтожено с 19 ноября по 2 февраля
Ответ(ы):
Гость:
32 дивизии, 3 бригады, 16 дивизий потеряли 50–75 % личного состава
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