C+O2= S+O2= HgO→ Ag+O2→
Химия
C+O2= S+O2= HgO→ Ag+O2→
Ответ(ы):
Гость:
C+O2=CO2 S+O2=SO2 2HgO=2Hg+O2 4Ag+O2=2Ag2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В день рождения Вани было выпито четыре 250 миллилитровых , два полулитровых и деся??ь 100-миллилитровых пакетов сок. Сколько литро сока было выпит...
Математика
Туча движется со скоростью 900 м/ мин от города до села .Расстояние от города до села 4,5 километра.За сколько минут туча достигнет село?
Математика
Производство каждого наименования продукции молокозавода по сравнению с прошлым месяцем увеличелось на 10%.Сколько бутылок молока произвел завод в ...
Математика