Туча движется со скоростью 900 м/ мин от города до села .Расстояние от города до села 4,5 километра.За сколько минут туча достигнет село?
Математика
Туча движется со скоростью 900 м/ мин от города до села .Расстояние от города до села 4,5 километра.За сколько минут туча достигнет село?
Ответ(ы):
Гость:
4,5 км = 4500 м 4500 : 900 = 5 минут
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