Туча движется со скоростью 900 м/ мин от города до села .Расстояние от города до села 4,5 километра.За сколько минут туча достигнет село?

Математика

Туча движется со скоростью 900 м/ мин от города до села .Расстояние от города до села 4,5 километра.За сколько минут туча достигнет село?

Автор: Гость