В день рождения Вани было выпито четыре 250 миллилитровых , два полулитровых и деся??ь 100-миллилитровых пакетов сок. Сколько литро сока было выпито?
Математика
В день рождения Вани было выпито четыре 250 миллилитровых , два полулитровых и деся??ь 100-миллилитровых пакетов сок. Сколько литро сока было выпито?
Ответ(ы):
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