В день рождения Вани было выпито четыре 250 миллилитровых , два полулитровых и деся??ь 100-миллилитровых пакетов сок. Сколько литро сока было выпито?

Математика

В день рождения Вани было выпито четыре 250 миллилитровых , два полулитровых и деся??ь 100-миллилитровых пакетов сок. Сколько литро сока было выпито?

Автор: Гость