От данных прилагательных образуй наречия с помощью суффикса -о обазнач суффикс
Русский язык
От данных прилагательных образуй наречия с помощью суффикса -о обазнач суффикс
Ответ(ы):
Гость:
Свежо, низко, дорого, прохладно. везде суффикс о
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