Два тела движутся навстречу друг другу по гладкой горизонтальной поверхности в и??ерциальной системе отсчета масса одного тела равна 3 кг модуль его скорости равен четырем метрам в секунду масса другого тела равна 2 кг модуль е...
Физика
Два тела движутся навстречу друг другу по гладкой горизонтальной поверхности в и??ерциальной системе отсчета масса одного тела равна 3 кг модуль его скорости равен четырем метрам в секунду масса другого тела равна 2 кг модуль его скорости равен 6 метров секунду считая эти тела замкнутой системой определите модуль её импульса
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