Два тела движутся навстречу друг другу по гладкой горизонтальной поверхности в и??ерциальной системе отсчета масса одного тела равна 3 кг модуль его скорости равен четырем метрам в секунду масса другого тела равна 2 кг модуль е...

Физика

Два тела движутся навстречу друг другу по гладкой горизонтальной поверхности в и??ерциальной системе отсчета масса одного тела равна 3 кг модуль его скорости равен четырем метрам в секунду масса другого тела равна 2 кг модуль его скорости равен 6 метров секунду считая эти тела замкнутой системой определите модуль её импульса

Автор: Гость