Всем привет ребят помогите пожалуйста сочинить свой стих на тему зимний вечер

Литература
Всем привет ребят помогите пожалуйста сочинить свой стих на тему зимний вечер
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сижу у окна во дворе зима Вечер ясный звезды в небе Вечер скучный не веселый 
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