Плиз ^^ а то чем-то не понимаю.

Математика
Плиз ^^ а то чем-то не понимаю.
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Гость:
Яблоки          100   50   25   200   400   300 Сухофрукты    24   12     6    48     96     72 24 кг сухофруктов делим на 100 кг яблок, получаем 0.24 кг сухофруктов из 1 кг яблок 2) 50*0.24=12 кг сухофруктов 3) 25*0.24=6 кг сухофруктов 4) 48:0.24=200 кг яблок 5) 96:0.24=400 кг яблок 6) 72:0.24=300 кг яблок
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