Плиз ^^ а то чем-то не понимаю.
Математика
Плиз ^^ а то чем-то не понимаю.
Ответ(ы):
Гость:
Яблоки 100 50 25 200 400 300 Сухофрукты 24 12 6 48 96 72 24 кг сухофруктов делим на 100 кг яблок, получаем 0.24 кг сухофруктов из 1 кг яблок 2) 50*0.24=12 кг сухофруктов 3) 25*0.24=6 кг сухофруктов 4) 48:0.24=200 кг яблок 5) 96:0.24=400 кг яблок 6) 72:0.24=300 кг яблок
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