Реши с объяснением. 968:4= 496:2= 655:5=
Математика
Реши с объяснением. 968:4= 496:2= 655:5=
Ответ(ы):
Гость:
968÷4=242 , 242×4=968 496÷2=248 248×2=496 655÷5=131 131×5=655
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