Спишите, обозначая корни и суффиксы: Медвежонок, орлиный, царапина, красота, гордо??ть, охотник, карандашик.
Русский язык
Спишите, обозначая корни и суффиксы: Медвежонок, орлиный, царапина, красота, гордо??ть, охотник, карандашик.
Ответ(ы):
Гость:
Подчеркивание - корень слова,жирный шрифт - это суффикс. Медвежонок, орлиный, царапина, красота, горд ость, охотник, карандашик.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составте и запишите по одному предложению со словосочетанием теплое летнее утро ?? родительном и винительном падежах
Литература
Каким словом можно заменить слово в выражении <<что у вас есть по ЧУДНЕЙ>>: Чудесное, необычное, странное, красивое, старое.
География
География 7 Южная Америка На территории этой страны более 1500 вулканов, в том числ?? 40 действующих. Какая это страна?
Математика