Надо написать загадку про железо .помогите!
Русский язык
Надо написать загадку про железо .помогите!
Ответ(ы):
Гость:
Иду в воду — красно, выйду — черно.
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