Какой частью речи является слово сегодня в предложении: Сегодня мы пошли в магази??,и мама купила моей сестре машинку.

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Какой частью речи является слово сегодня в предложении: Сегодня мы пошли в магази??,и мама купила моей сестре машинку.

Автор: Гость