Составьте 3 предложения с данным именами существительными 3-го склонения:ель,тетр??дь,глушь. Ставлю 20 баллов
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Составьте 3 предложения с данным именами существительными 3-го склонения:ель,тетр??дь,глушь. Ставлю 20 баллов
Ответ(ы):
Гость:
Серёжа лепит снеговика. Надя делает уроки. Кролик есть морковку.
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