Назовите кислоты в соответствии с международной номенклатурой:H2SiO3

Химия
Назовите кислоты в соответствии с международной номенклатурой:H2SiO3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кремниевая кислота ...........
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