Колебательный контур состоит из катушки и двух одинаковых конденсаторо в,соединенных параллельно. Во сколько раз изменится частота колебаний , если конденсаторы соединить последовательно?

Физика

Колебательный контур состоит из катушки и двух одинаковых конденсаторо в,соединенных параллельно. Во сколько раз изменится частота колебаний , если конденсаторы соединить последовательно?

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