Колебательный контур состоит из катушки и двух одинаковых конденсаторо в,соединенных параллельно. Во сколько раз изменится частота колебаний , если конденсаторы соединить последовательно?
Физика
Колебательный контур состоит из катушки и двух одинаковых конденсаторо в,соединенных параллельно. Во сколько раз изменится частота колебаний , если конденсаторы соединить последовательно?
Ответ(ы):
Гость:
Параллельно 1/f = 2п√(L/2*2C) = 2п√(LC) последовательно 1/f = 2п√(2L*C/2) = 2п√(LC) никак не изменится частота f
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