Вода составляет 16/25 массы человека .Сколько воды содержит в организме человека, если его масса равна 75кг?

Математика
Вода составляет 16/25 массы человека .Сколько воды содержит в организме человека, если его масса равна 75кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
75*16/25=48 - воды содержится в организме человека
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