Наиболее сложное строение имеет: а)дождевой червь б)белая планария в)луковая н??матода г)пресноводная гидра
Биология
Наиболее сложное строение имеет: а)дождевой червь б)белая планария в)луковая н??матода г)пресноводная гидра
Ответ(ы):
Гость:
Правильны ответ:а)дождевой червь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Каким словом можно заменить слово в выражении <<что у вас есть по ЧУДНЕЙ>>: Чудесное, необычное, странное, красивое, старое.
Математика
Математика
Вода составляет 16/25 массы человека .Сколько воды содержит в организме человека, если его масса равна 75кг?
Русский язык
Математика