Приведите дроби к общему знаменателю дроби: 8/15, 7/10, 3/5 1/2, 2/3, 3/5
Математика
Приведите дроби к общему знаменателю дроби: 8/15, 7/10, 3/5 1/2, 2/3, 3/5
Ответ(ы):
Гость:
Между дробями какие знаки? Или надо просто найти общий знаменатель? если просто то общий знаменатель 30
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