5/12+11/24 помогите решить пж срочно!!!
Математика
5/12+11/24 помогите решить пж срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
5/12+11/24= 10/24+11/24= 21/24= 0.875
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