На тело массой 5 кг действует сила, направленная вдоль оси Ох. Координата тела меняется по закону x=10+2t-4t^2. Модуль силы, действующей на тело равен а) 20 Н б) 30 Н в) 50 Н г) 40 Н д) 10 Н Пожалуйста, с решением!!!
Физика
На тело массой 5 кг действует сила, направленная вдоль оси Ох. Координата тела меняется по закону x=10+2t-4t^2. Модуль силы, действующей на тело равен а) 20 Н б) 30 Н в) 50 Н г) 40 Н д) 10 Н Пожалуйста, с решением!!!
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