NH3--gt;NO--gt;NO2--gt;HNO3
Химия
NH3--gt;NO--gt;NO2--gt;HNO3
Ответ(ы):
Гость:
4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 2NO + O2 = 2NO24NO2 + O2 + H2O = 4HNO3
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