На рисунке показаны энергетические уровни атома. Стрелками показаны переходы между уровнями. В каких случаях происходит излучение энергии атомом? Какой переход соответствует наименьшей длине волны поглощаемой атомом?

Физика

На рисунке показаны энергетические уровни атома. Стрелками показаны переходы между уровнями. В каких случаях происходит излучение энергии атомом? Какой переход соответствует наименьшей длине волны поглощаемой атомом?

Автор: Гость