На рисунке показаны энергетические уровни атома. Стрелками показаны переходы между уровнями. В каких случаях происходит излучение энергии атомом? Какой переход соответствует наименьшей длине волны поглощаемой атомом?
Физика
На рисунке показаны энергетические уровни атома. Стрелками показаны переходы между уровнями. В каких случаях происходит излучение энергии атомом? Какой переход соответствует наименьшей длине волны поглощаемой атомом?
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