Запишите пять дробей,равных 3/6;4/10;20/30;20/28,а пятое какое должно быть? Зарание спасибо

Математика
Запишите пять дробей,равных 3/6;4/10;20/30;20/28,а пятое какое должно быть? Зарание спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Просто умножай 3 и 6 на одинаковые числа и получай равные дроби)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Туристы проехали на автобусе 48 км , а потом прошли пешком половину расстояния, что проехали на автобусе. Какое расстояние преодолели туристы?
Ответить
Математика
Помогите решить уравнение 5(0,14-0,23х)+3(0,3+0,1)=0
Ответить
Русский язык
Составте и запишите по одному предложению со словосочетанием теплое летнее утро ?? родительном и винительных падежах
Ответить
Биология
Что находится на колоске побега.хвощь полевой
Ответить
Химия
NH3-->NO-->NO2-->HNO3
Ответить