Запишите пять дробей,равных 3/6;4/10;20/30;20/28,а пятое какое должно быть? Зарание спасибо

Математика

Запишите пять дробей,равных 3/6;4/10;20/30;20/28,а пятое какое должно быть? Зарание спасибо

Автор: Гость