Запишите пять дробей,равных 3/6;4/10;20/30;20/28,а пятое какое должно быть? Зарание спасибо
Математика
Запишите пять дробей,равных 3/6;4/10;20/30;20/28,а пятое какое должно быть? Зарание спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Просто умножай 3 и 6 на одинаковые числа и получай равные дроби)
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