Решите графически систему уравнений: x-3y=8 2x-3y=10

Алгебра
Решите графически систему уравнений: x-3y=8 2x-3y=10
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Гость:
Х-3у=8 х=8+3 х=11у ну и все
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