Решите химию Пожалуйста

Химия
Решите химию Пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блин и я((( А так бы помог...
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