Решите на множестве действительных чисел систему уравнения 3х+у=-1 ; х-у=5
Алгебра
Решите на множестве действительных чисел систему уравнения 3х+у=-1 ; х-у=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. х-у=5, то у+5=х 3(у+5)+у=-1 3у+15+у=-1 4у=-16 у=-16:4 у=-4 х=у+5 х=1
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