Вычисли площадь прямоугольника с периметром 120 дм, ширина которого составляет 1 - 10 Периметра. Какую часть длины этого прямоугольника состовляет его ширина? +27БАЛЛОВ!

Математика

Вычисли площадь прямоугольника с периметром 120 дм, ширина которого составляет 1 - 10 Периметра. Какую часть длины этого прямоугольника состовляет его ширина? +27БАЛЛОВ!

Автор: Гость