Вычисли площадь прямоугольника с периметром 120 дм, ширина которого составляет 1 - 10 Периметра. Какую часть длины этого прямоугольника состовляет его ширина? +27БАЛЛОВ!

Математика
Вычисли площадь прямоугольника с периметром 120 дм, ширина которого составляет 1 - 10 Периметра. Какую часть длины этого прямоугольника состовляет его ширина? +27БАЛЛОВ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120/2=60дм-сумма ширины и длины Если периметр 120 дм=1200 см, то ширина 120 см=12 дм 60-12=48 дм-длина 12    1  -   = - 48    4
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