Вычисли площадь прямоугольника с периметром 120 дм, ширина которого составляет 1 - 10 Периметра. Какую часть длины этого прямоугольника состовляет его ширина? +27БАЛЛОВ!
Математика
Вычисли площадь прямоугольника с периметром 120 дм, ширина которого составляет 1 - 10 Периметра. Какую часть длины этого прямоугольника состовляет его ширина? +27БАЛЛОВ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120/2=60дм-сумма ширины и длины Если периметр 120 дм=1200 см, то ширина 120 см=12 дм 60-12=48 дм-длина 12 1 - = - 48 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Русский язык
Придумай и запиши предложение с данными характеристиками. повествовательное вос??лицательное предложение с однородными членами