Площадь огорода прямоугольной формы 48 кв .м.Его длина 80 дм . Найдите периметр огорода ( :
Математика
Площадь огорода прямоугольной формы 48 кв .м.Его длина 80 дм . Найдите периметр огорода ( :
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48×80=5440 (м2) Ответ : P=5440м2 помоему так правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Химия
Аны вещества: растворы cu(no3)2, h2so4, zncl2, kno3, mgso4, koh используя воду и вещества из этого с??иска в две стадии получите оксид магния.
Английский язык
Английский язык
Математика