Аны вещества: растворы cu(no3)2, h2so4, zncl2, kno3, mgso4, koh используя воду и вещества из этого с??иска в две стадии получите оксид магния.

Химия

Аны вещества: растворы cu(no3)2, h2so4, zncl2, kno3, mgso4, koh используя воду и вещества из этого с??иска в две стадии получите оксид магния.

Автор: Гость