Аны вещества: растворы cu(no3)2, h2so4, zncl2, kno3, mgso4, koh используя воду и вещества из этого с??иска в две стадии получите оксид магния.
Химия
Аны вещества: растворы cu(no3)2, h2so4, zncl2, kno3, mgso4, koh используя воду и вещества из этого с??иска в две стадии получите оксид магния.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, что так: 1) MgSO4 + KOH = K2SO4 + Mg(OH)2 2) Mg(OH)2 = MgO + H2O
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