Два пешехода вышли Одновременно навстречу друг другу и встретились через 2,5 часа .Скорость первого пешехода равна 4,2 км/ час, а скорость второго пешехода 5,2 км/ч . Какое расстояние было между пешеходами в начале движения?
Математика
Два пешехода вышли Одновременно навстречу друг другу и встретились через 2,5 часа .Скорость первого пешехода равна 4,2 км/ час, а скорость второго пешехода 5,2 км/ч . Какое расстояние было между пешеходами в начале движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,2+5,2=9,4км/ч скорость сближения 9,4*2,5=23,5км -расстояние между пешеходами в начале движения
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