Два пешехода вышли Одновременно навстречу друг другу и встретились через 2,5 часа .Скорость первого пешехода равна 4,2 км/ час, а скорость второго пешехода 5,2 км/ч . Какое расстояние было между пешеходами в начале движения?

Математика

Два пешехода вышли Одновременно навстречу друг другу и встретились через 2,5 часа .Скорость первого пешехода равна 4,2 км/ час, а скорость второго пешехода 5,2 км/ч . Какое расстояние было между пешеходами в начале движения?

Автор: Гость