У кати 7 различных книг а у коли 9 книг по физике. сколькими способами они могут обм??няться 5 книгами?

Математика
У кати 7 различных книг а у коли 9 книг по физике. сколькими способами они могут обм??няться 5 книгами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лыбыми например :он 5книг по физике а она ему свои или он ей 7,8,9 книг а она ему сколько получится
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