У кати 7 различных книг а у коли 9 книг по физике. сколькими способами они могут обм??няться 5 книгами?
Математика
У кати 7 различных книг а у коли 9 книг по физике. сколькими способами они могут обм??няться 5 книгами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лыбыми например :он 5книг по физике а она ему свои или он ей 7,8,9 книг а она ему сколько получится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Докажите неравенство a^4+1/a^2+2/a>=4 при a>0 ( ^- степень , /- черта дроби , >= больше или ??авно , >- больше
Литература
очень срочно написать сочинение на тему ,,Столкновение эгоизма и добрых чувств,, П??устовского Теплый хлеб
География