Дайте определения следующим понятиям: хоронимы урбонимы дромонимы гидронимы оро??имы

География
Дайте определения следующим понятиям: хоронимы урбонимы дромонимы гидронимы оро??имы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну хороним это собственное имя любой территории,  области,  района (в лингвистике ).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
C4 H9 OH плюс C2 H5 COOH?
Ответить
Алгебра
15 Баллов!!! Помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Прочитай только слова названия. что они называют?слоны,два,они,большие,и сильные дорога по - Решаем домашнее задание вместе
Ответить
Русский язык
Прочитай. Выпиши только словосочетаия. Какие сочетания слов не являются словосоч??таниями? Почему? У скворечен крик и драка. По ветру летят пух. со...
Ответить
Математика
В тре­уголь­ни­ке одна из сто­рон равна 12, дру­гая равна 16, а синус угла между ними равен . Най­ди­те пло­щадь тре­уголь­ни­ка
Ответить