Дайте определения следующим понятиям: хоронимы урбонимы дромонимы гидронимы оро??имы
География
Дайте определения следующим понятиям: хоронимы урбонимы дромонимы гидронимы оро??имы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну хороним это собственное имя любой территории, области, района (в лингвистике ).
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