Прочитай. Выпиши только словосочетаия. Какие сочетания слов не являются словосоч??таниями? Почему? У скворечен крик и драка. По ветру летят пух. солома и перья. Это вернулись домой скворцы. Они хватают за шиворот воробьёв. выки...

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Прочитай. Выпиши только словосочетаия. Какие сочетания слов не являются словосоч??таниями? Почему? У скворечен крик и драка. По ветру летят пух. солома и перья. Это вернулись домой скворцы. Они хватают за шиворот воробьёв. выкидывают их из скворечен. Воробьи скачут по краю крыши, заглядывают под карнизы. Там тоже воробьиные гнёзда.

Автор: Гость