Почему человек с красным флагом бежал впереди автомобиля

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Почему человек с красным флагом бежал впереди автомобиля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что боялся что его задавит автомобиль!
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