Сочинение "Самый необычный герой" Три толстяка Пожалуйста!)

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Сочинение "Самый необычный герой" Три толстяка Пожалуйста!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это девочка которая притворялась куклой.
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