Напишите рассказ сочинение "поход в горы " , употребив употребив глагол идти в разных грамматических форма глаголу подберите подходящие по смыслу наречия
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Напишите рассказ сочинение "поход в горы " , употребив употребив глагол идти в разных грамматических форма глаголу подберите подходящие по смыслу наречия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом году мы с родителями поехали отдыхать в Крым. Взяв с собой палатку, одеяла, казанок, еду, средство от комаров и много других полезных мелочей, мы решили путешествовать вдоль Крымского побережья, чтобы увидеть как можно больше. Самое сильное мое впечатление — ночь, проведенная в горах. Оставив автомобиль на стоянке и упаковав в рюкзаки теплую одежду, продукты и гитару, мы начали восхождение.В нашей семье нет профессиональных покорителей гор, поэтому мы не рискнули забираться слишком высоко. Не забудь отметь понравилось ли тебе)))
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