Запиши проверочные слова,вставь буквы. Я написал те слова которые я не понимаю, пр??верочные слова к двум буквам. голова полоса молодой весельчак

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Запиши проверочные слова,вставь буквы. Я написал те слова которые я не понимаю, пр??верочные слова к двум буквам. голова полоса молодой весельчак
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голова -пров слово ( головы , головушка) Полоса -пров слово (полосы , полоска) Молодой - пров слово (молод , молоденький ) Весельчак -пров слово (весело, веселье)
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