Запиши проверочные слова,вставь буквы. Я написал те слова которые я не понимаю, пр??верочные слова к двум буквам. голова полоса молодой весельчак

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Запиши проверочные слова,вставь буквы. Я написал те слова которые я не понимаю, пр??верочные слова к двум буквам. голова полоса молодой весельчак

Автор: Гость