ОТЗЫВ ОБ ЭКСКУРСИИ В АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР ДАЮ 99 БАЛЛОВ!!!!
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ОТЗЫВ ОБ ЭКСКУРСИИ В АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР ДАЮ 99 БАЛЛОВ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попали на спектакль "Маскарад. Воспоминания будущего". Замечательная постановка главного режиссера театра Валерия Фокина. Восстановленные декорации и костюмы с постановки 20-х годов Вс.Мейерхольда. Театру уже несколько веков, его постоянным зрителем был еще Пушкин. Сегодня здание радует глаз архитектурой, золотым орнаментом внутри. Там нет бабушек контролеров, продают программки, рассаживают по местам импозантные мужчины в белых перчатках с поставленными голосами и седыми волосами.
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