Приведите аргументы за и против утверждения:"Не подчиняться правилам группы друз??й-значит подвергнуть себя риску быть отвергнутым"
Право
Приведите аргументы за и против утверждения:"Не подчиняться правилам группы друз??й-значит подвергнуть себя риску быть отвергнутым"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бывает ,что не всегда с тобой соглашаются друзья ...С одной стороны они правы ..Ведь каждый человек имеет своё мнение и хочет что то другое.Но однако если настоящие друзья то они конечно бы выслушали тебя и может согласились...Я виду к тому что сперва что бы решить своим путём нужно выслушать и мнение других присуствующих в этом обстоятельстве .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Русский язык
К вечеру мы заторопились домой,потому что завтра надо было вставать рано чтг бы плвторить путешествие.надо схема этого предложения