Приведите аргументы за и против утверждения:"Не подчиняться правилам группы друз??й-значит подвергнуть себя риску быть отвергнутым"

Гость: Гость:

Бывает ,что не всегда с тобой соглашаются друзья ...С одной стороны они правы ..Ведь каждый человек имеет своё мнение и хочет что то другое.Но однако если настоящие друзья то они конечно бы выслушали тебя и может согласились...Я виду к тому что сперва что бы решить своим путём нужно выслушать и мнение других присуствующих в этом обстоятельстве .