К вечеру мы заторопились домой,потому что завтра надо было вставать рано чтг бы плвторить путешествие.надо схема этого предложения

Гость: Гость:

(1) К вечеру мы заторопились домой, (2) потому что завтра надо было вставать рано, (3) чтобы повторить путешествие. [ ], ( потому что .. ), (чтобы... ) 1 предлож. главное 2 - придат. обстоятельственное причины 3 - предлож. обстоят. цели