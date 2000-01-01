В два района отправлены учебники одинаковыми пачками:в один-200 пачек, а в другой-300 пачек. Сколько учебников отправлено в каждый район, если в первый район отправили на 2000 учебников меньше,чем во второй?

Математика
В два района отправлены учебники одинаковыми пачками:в один-200 пачек, а в другой-300 пачек. Сколько учебников отправлено в каждый район, если в первый район отправили на 2000 учебников меньше,чем во второй?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 300(пачек)-200(пачек)=100(пачек)-это разница между ними 2) 100(пачек)=2000(учебников)  3) 2000:100= 20(учебников)-в одной пачке 1 район=20*200=4000(учебников) 2 район=20*300=6000(учебников)
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