В два района отправлены учебники одинаковыми пачками:в один-200 пачек, а в другой-300 пачек. Сколько учебников отправлено в каждый район, если в первый район отправили на 2000 учебников меньше,чем во второй?

Математика

В два района отправлены учебники одинаковыми пачками:в один-200 пачек, а в другой-300 пачек. Сколько учебников отправлено в каждый район, если в первый район отправили на 2000 учебников меньше,чем во второй?

Автор: Гость