Яку силу тиску і тиск ствосарює на опору площею 2м квадратних тіло, маса якого дорівнюе 100кг?
Физика
Яку силу тиску і тиск ствосарює на опору площею 2м квадратних тіло, маса якого дорівнюе 100кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=F/S; F=m*g=100*10=1000(Н) це сила тиску; P=m*g/S=1000/2=500(Н/м²) це тиск.
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