13. До поновлюваних джерел енергії належить: а) нафта; б) Сонце; в) газ. 14. Озонові «??ірки» - це результат: а) антропогенного впливу; б) природного явища;в) впливу Сонця. 15. Стрімке зростання чисельності населення Землі ...

Технология

13. До поновлюваних джерел енергії належить: а) нафта; б) Сонце; в) газ. 14. Озонові «??ірки» - це результат: а) антропогенного впливу; б) природного явища;в) впливу Сонця. 15. Стрімке зростання чисельності населення Землі - це проблема: а) екологічна; б) демографічна; в) енергетична. 16. Випиши природні причини, що викликають надзвичайні ситуації. Виток токсичних речовин на підприємствах, цунамі, прориви в трубопроводах, вулканічні виверження, звалища радіоактивних відходів, посухи, наявність великої кількості енергетичних об'єктів, сходи селевих потоків. 17. Розподіліть проблеми за відповідними стовпцях таблиці: А) забезпечення людства енергоресурсами; Б) подолання розриву в розвитку між багатими і бідними країнами; В) регулювання зростання чисельності населення; Г) вирішення проблеми онкологічних, серцево-судинних захворювань та СНІДу; Д) розвиток ядерної енергетики; Е) використання альтернативних видів енергії.

Автор: Гость