Оброзец сочинения на тему "Моя семья- драгоценный клад" :) будьте добры

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Каждый человек любит и ценит свой дом и свою семью. Ведь дом считается собственной крепостью, где можно укрыться от любых жизненных невзгод, а люди, которые в нем живут, которые всегда поймут и поддержат в трудную минуту – это и есть семья. И роль ее для каждого из нас огромна. Ведь с семьей связаны все первые ощущения и представления человека, когда он только начинает осознавать окружающий мир. А впоследствии именно в семье формируются такие человеческие понятия как любовь и забота. Недаром семью называют ячейкой общества, малой родиной. В ней формируется человеческая личность, происходит воспитание индивидуума. Поэтому обычно от того, какая у человека была семья, зависит и то, каким он стал. Для меня моя семья – это самое важное в жизни. Семья для каждого – это те самые любимые и родные люди, которые были с ним с самого детства. И главная роль в создании семейного очага принадлежит, конечно, матери. Женщина может быть блестящим специалистом в любой области, однако, самая главная ее роль в обществе, то, с чем не сможет справиться ни один мужчина – это создание семьи. Женщина с древних времен была хранительницей домашнего очага. На нее возлагалась вся работа по дому. Кроме того, она должна была создать такую домашнюю обстановку, чтобы остальные члены семьи чувствовали тепло и уют дома, ощущали себя семьей – единым целым. Это очень тяжелая и ответственная работа, но женщина всегда справлялась с ней. Сейчас совсем другие времена. Женщина занята на работе, а для дома остается все меньше времени. Однако она и сейчас, как и много лет назад, бережет дом, создает, поддерживает и укрепляет семью. Мама – самый близкий мне человек. Я считаю, что глава нашей семьи – это, все-таки, мама. Конечно, чтобы семья была хорошей и дружной, одних сил матери недостаточно. Все члены семьи должны прикладывать усилия для создания семейного климата. Ведь семья – это, прежде всего, коллектив. Семейные традиции очень важны для того, чтобы каждый человек в семье чувствовал себя ее членом, имел с остальными родственниками что-то общее. И, конечно, в каждой семье существуют свои даты, которые памятны всем, свои семейные праздники. Наша семья с нетерпением ждет их наступления, потому что они приносят всем нам радость. Но не только этим хороши семейные традиции. Проводя вечер с родителями, дети тоже ощущают себя полноценными членами семьи, и это нас очень объединяет. Важно, чтобы в любой семье было доверие и взаимопонимание, любовь и забота друг о друге. Семья тем и хороша, что здесь человек всегда остается собой, и ни при каких обстоятельствах его не разлюбят, всегда поймут и поддержат. Семья – это важнейшая опора для любого человека, которая должна оставаться с ним всегда.