Помогите пожалуйста с задачами 4 5
Математика
Помогите пожалуйста с задачами 4 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 4 1)405×9=3645 гр (3 кг 645 гр) 2)9000-3645=5355 гр (5 кг 355 гр) Ответ:крольчиха весит 5 кг 355гр Номер 5 1)4250+700=4950 кг (весит бегемот) 2)4250×2=8500 кг (весят 2 слона) 3)4950×3=14850 кг (весят 3 бегемота) Ответ:3 бегемота весят больше 2 слонов
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