Тема: Pascal, цикл з передумовою; Задано ціле число. Знайти суму цифр у записі числа.

Информатика
Тема: Pascal, цикл з передумовою; Задано ціле число. Знайти суму цифр у записі числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//Pascal ABC.NET v3.1 сборка 1172 Var  n,c,s:integer; begin  read(n);  while n<>0 do   begin    c:=n mod 10;    s:=s+c;    n:=n div 10;   end;  writeln(s); end. Пример ввода: 123 Пример вывода: 6
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