Тема: Pascal, цикл з передумовою; Задано ціле число. Знайти суму цифр у записі числа.
Информатика
Тема: Pascal, цикл з передумовою; Задано ціле число. Знайти суму цифр у записі числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//Pascal ABC.NET v3.1 сборка 1172 Var n,c,s:integer; begin read(n); while n<>0 do begin c:=n mod 10; s:=s+c; n:=n div 10; end; writeln(s); end. Пример ввода: 123 Пример вывода: 6
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